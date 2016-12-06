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Korkuteli’ne yıldırım düştü: 17 büyükbaş hayvan telef oldu

Antalya’nın Korkuteli ilçesi İmecik Mahallesine yıldırım düşmesi nedeniyle 17 büyükbaş hayvan telef oldu.

Korkuteline yıldırım düştü: 17 büyükbaş hayvan telef oldu

06 Aralık 2016 23:46

Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Mahallesi Beydağlarına düşen yıldırım 17 hayvanı telef etti. Yayladaki büyükbaş hayvanlarını kontrole giden Yasin Zetter, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden yardım isteyen Yasin Zetter, "Ben köyde çiftçilikle ve hayvancılıkla geçimimi sağlayan biriyim. Tüm sermayem bu ineklerdi. Başka gelir kaynağım yok. Bu ineklerin sütlerini satarak geçimimi sağlıyorum. Devletimizin yardımlarını bekliyorum" dedi. 

Adem Durmaz
 

Etiketler: koyun, Yıldırım


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