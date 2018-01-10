Diğer
Kategoriler

Kosova’da hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

Kosova’nın bir çok şehrinde kış aylarında ciddi hava kirliliği yaşanıyor. Bu şehirlerin başında gelen başkent Priştine, sadece Kosova’da değil hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Balkan şehirleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

Kosovada hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor

10 Ocak 2018 21:38
Kosova’da hava kirliliği sağlığı tehdit ediyor - Tıkla İzle

Priştine’de normal seviyenin zaman zaman üç kat üstüne çıkan hava kirliliği oranı, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Şehirde yaşanan yoğun hava kirliliği günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Priştine’nin merkezinde kurulan hava kirliliği ölçüm tesisinden alınan verilere göre, son günlerde hava kirliliği derecesi, sağlıksız seviyesinden, tehlikeli seviyesine kadar çıktı. Hava kirliliği havaların soğuduğu gece saatlerinde zaman zaman kritik seviyeye kadar ulaşıyor. Hava kirliliği yüzünden şehir merkezinde görüş mesafesi düşerken, sokağa çıkan vatandaşların hava kirliliğinden etkilendiği gözlendi.

Priştine’de hava kirliliğinin en önemli etmenlerinden birinin, termik santrallerinden çıkan gazların olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Priştine’de kış aylarında sıradan bir hal alan hava kirliliğinin, yüzde 90’nı ise eski model araçların egzoz gazlarından kaynaklanıyor. Önemli sorun haline gelen hava kirliliğinin, ısınma için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan da kaynaklandığı belirtiliyor.

Vatandaşların mevcut durumundan rahatsız olduğunu kaydeden Priştineli Alush Bikliqi, hava kirliliğinin hayatı olumsuz yönde etkilediğini, özellikle çocukların sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Hava kirliliğinin azalması için önlemlerin alınmadığından şikayetçi olan Mustafa Syla da eski model arabaların trafiğe çıkmaması gerektiği görüşünü savundu.

İnsan sağlığına önem verilmediğine vurgu yapan Refik Süleyman ise havanın çok kirli olduğunu ve kalp hastalarının zorlukla nefes aldığını, dolayısıyla durumun düzelmesi ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

Priştine’de ciddi bir sorunu teşkil eden hava kirliliğinin azalması için Kosova Çevre Bakanlığı bünyesindeki Çevre Koruma Ajansı’nın tedbir almasının beklendiği kaydedildi.

Ercan Kasap
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç