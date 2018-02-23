Koyun ve kuzuların renkli buluşması

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Çakırbahçe köyünde koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor. Köyde koyun besleyen sürü sahipleri, bu buluşmayı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere gerçekleştiriyor. Bahar mevsimiyle birlikte kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Ağıllarından salınan koyunlar ile kuzuların buluşması ise renkli anlar oluşturuyor. Anne ve yavrular birbirlerini ses ve kokularından tanıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde birbirlerini buluyor. Yavrularını emziren koyunlar daha sonra yemleme için başka alana alınırken, kuzular da karınlarını doyurmanın keyfiyle koşturarak oyun oynuyor.

Sürü sahiplerinden Cemile Acim, "Koyun ve kuzu birbirlerini meleme sesinden tanır. Koyun çobanın sesini de bilir. Her çobanın peşinden gitmez. Sahibi çağırdığı zaman akıp gider. Nasıl bir ana yavrusunu tanıyorsa, bu hayvan da aynısı” dedi.

Devletin kendilerine küpe parası ve tek çoban için destek olduğunu belirten Günay Acim, “Arpa ve samanı kendimiz üretemediğimiz için pahalıya geliyor. Yaz kış çoban istiyor. Kuzusuna çoban, emek istiyor. O yüzden devletten özellikle peynir ve süt konusunda destek bekliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl ilkokula başlayan ve fırsat buldukça babasına yardım eden Şevra Acim de, en çok koyun ve kuzuların buluşmasını sevdiğini söyledi.

Ercan Topaç

