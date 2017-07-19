Mahalleli istedi, hayata geçmesi 1 ay sürmedi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, mahalle muhtarı ve ekibiyle birlikte Yenimahalle'nin tamamında başlatılan, yol genişletme, yol düzenleme, kaldırım, bordür ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Eroğlu Yenimahalle’de devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada,"Yenimahalle’mizi geçtiğimiz ay ziyaret etmiş ve mahalle sakinlerimiz ve muhtarımızın isteklerini not almıştık. Şuanda Yenimahalle'nin tamamında bir yandan yol düzenleme ve kaldırım çalışmalarımız devam ederken bir yandan da asfalt ekiplerimiz mahallenin tamamında yapılacak asfalt için zemin dolgu çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah en kısa sürede Yenimahallemizdeki çalışmaları tamamlayarak, sokak ve caddelerimizi halkımızın kullanımına açacağız. Mahallemize hayırlı olsun"dedi.



Başkan Eroğlu ayrıca Yenimahalle'de iki yeni parkın da tamamen yenilendiğini belirterek,"Her şey geleceğimiz çocuklarımız için. Yenimahallemiz de bulunan iki çocuk parkımızı tamamen yeniledik. Parklarımızdaki oyun guruplarının yanı sıra kauçuk zemin ile çocukların güvenliğini sağlıyoruz. Çocuklarımız bu parklarda güvenle oynarken ailelerimiz için de parkların hemen yanına oturma gurupları, banklar yerleştirdik. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Dursun Ekrem Er