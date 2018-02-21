Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov’dan YÖK’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın daveti üzerine YÖK’ü ziyaret etti. Bu kapsamda Ivanov, gerçekleştirdiği "Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar" konferansı ile Türk rektörlerle YÖK'te bir araya geldi. Konferans öncesi YÖK protokol girişinde Ankara Kulübü Derneği Seymenleri ekibinin gösterisi ile karşılanan Cumhurbaşkanı Ivanov, daha sonra Başkanlık Makamı girişinde yer alan YÖK Şeref Defteri'ni imzaladı.

“Üçüncü Milenyumda Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar’’ konulu konferans öncesi bir konuşma yapan Saraç, “Bu ziyarette sizi, hem dost ülke Makedonya’nın Cumhurbaşkanı hem de alanında değerli katkılar sunmuş bir akademisyen olarak ağırlıyoruz. Makedonya, hem coğrafi yakınlığı hem de ortak bir geçmiş paylaştığımız kültürel tarihi ve manevi yakınlıkları bizim için çok önemli olan bir ülkedir. İki ülke ilişkilerinin etkin ve verimli kılınması, yükseköğretim alanında ortak bilgi üretimine ve her iki ülke toplumlarının geleceğine katkı vererek sağlam adımların atılmasını sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.

Saraç, konuşmasında Ivanov’un akademik geçmişini de anlatarak, "İki ülke ilişkilerine hep olumlu katkı yapan düşüncelerini bugün Türk akademiyası ile paylaşmasını, iki ülke akademisin daha verimli ve etkin iş birlikleri kurabilmesini destekleyeceğine inancımız tamdır. Ayrıca Ivanov’un görüşlerinin, ülkemiz akademisinde özellikle idareci konumunda olan hocalarımıza da ufuk açıcı nitelikte olduğunu düşünmekteyim’’ şeklinde konuştu.

YÖK'te yapılan yenilikler

YÖK’te yenilikler yaptıklarını dile getiren Saraç, yenilenme kapsamında yeni projelerin de hayata geçirildiğini ifade ederek, “ 102 bin Projesi yani ülke önceliklerine dayalı doktora programlarının hayata geçirilmesi için projeler başlatıldı. Bu alanda 2 bin kişiye burs verilmekte ve bu proje sürekli tekrarlanmakta. Ayrıca YÖK, Makedonya’nın da içinde bulunduğu birçok dost ülke öğrencisine de karşılıksız yurt dışı burs programını da hayata geçirmiştir. Ülkemizin dört bir tarafında yer alan üniversitelerimizi desteklerken onların öğrenme ve bilgi üretme süreçlerinin, üniversitelerinin duvarlarının dışına çıkarmaları ise daha etkin ve dinamik bir yükseköğretim için en büyük idealimizdir. Devletimizin güçlü Türkiye hedefinin değerini anlayan yeni YÖK, bu hedefi daimi bir gerçek olacak, gençlerin önünü açacak üniversite yapıları, müfredatlar ve öğretim üyeleri hedeflemektedir. Yükseköğretimimizi yeniden yapılandırırken öğrenmenin dersin ötesine taşındığı, öğrenci odaklı ve teknolojinin getirdiği imkanları kullanan bir eğitim uygulaması yapıyoruz’’ açıklamasında bulundu.

Makedon Dili ve Edebiyatı Programı Türkiye'de lisans dersi olarak verilecek

İki ülke akademilerinin yeniye açık, dünyanın değişimini yakalayan, bu değişimin insanlığın ortak değerlerine saygı duyarak olumlu olmasını sağlamak için çalışan bir yapıda olduğunu ifade eden Saraç, "İşte bunun için farklı pencerelerden aynı coğrafyaya bakan, benzer sorunlarla mücadele eden ve ülkesi için daha iyiyi isteyen akademilerin üyeleri olarak üniversitelerimizin ortaklıkları çok kıymetlidir ve çok anlamlıdır. Bugün burada sayın rektörlerimizi, hocalarımızı, hepinizi, dost ülke Makedonya ile olan yükseköğretim alanındaki ilişkilerimizi desteklemeye çağırıyorum. Cumhurbaşkanım, bu vesile ile huzurunuzda YÖK'ün iki ülke arasında dostluğa katkı sağlayacak bir kararını da duyurmak isterim. Türkiye'nin en eski ve güçlü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim verecek olan Makedon Dili ve Edebiyatı programının karar süreci bu hafta tamamlanmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ivanov'dan "Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar" konferansı

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ise gençlerin geleneksel olarak verilen derslerden ziyade, yeni çevrimiçi dersler ve uzaktan öğrenim ile ilgilendiğini, üniversite kütüphanelerinden ziyade, bilgi ve becerilerini küresel dijital kütüphane olan internetten daha sık edindiğini, uzun klasikleri okumak için daha az zaman harcayarak dikkatlerini, basit ve anlaşılır bir şekilde karmaşık teorik ve bilimsel kavramları açıklayan kısa ve popüler içeriklere odakladıklarını dile getirerek, bu gibi durumlarda, eğitimin ve özellikle yükseköğretimin bir dönüm noktasında olduğunun altını çizdi.

Bugüne kadar eğitimin tek yönlü yapıldığını, şimdi ise iki yönlü hale geldiğini ifade eden Ivanov, yükseköğretimin temel amacının bilginin doğrudan aktarılması değil de bilginin nasıl edinileceği ve daha sonra nasıl uygulanacağı olduğu gerçeğine yavaş yavaş dönüldüğünü söyledi.

Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yeni nesillerin nasıl bir eğitim almaları gerektiği konusuna ilişkin eski Humboldt modelinin işe yaramadığını belirten Ivanov şöyle konuştu:

"Üniversitelerin dijital değişimi, 4. Sanayi Devrimi için kalifiye insanların yetiştirilmesine yardımcı olarak teknoloji parkları aracılığıyla gerçekleştirilen kişileştirilmiş çalışma programları için koşullar meydana getirmiştir. 4. Sanayi Devrimi, nesillerin bir araya gelerek yeni bir dünyayı şekillendirebilmelerine imkan verecektir. Üniversitelerin sayısının artırılması yerine, bunları çoklu üniversitelere (multiversities) dönüştürmemiz gerekmektedir. Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, üniversite binalarına ve kampüslere ihtiyacı olmayıp 21. ve 22. yüzyılda bütün potansiyelleriyle başarıyı yakalayabilmeleri için gençlere yardım edecek gerçek üniversiteler yapması gerekmektedir. Üniversiteler yeni, sürdürülebilir, dijitalleştirilmiş, enerji tasarruflu ve çevre dostu bir Europe 2.0 modelini yapabilecek inşalar yetiştirmelidir."

Açılış konuşmalarının ardından YÖK Başkanı Saraç, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a, kendisinin yayına hazırlamış olduğu, Osmanlı döneminde yaşamış ve dini ilimler, edebiyat, tarih, tıp, matematik, geometri, mimarlık, musiki gibi alanlarda eserler vermiş bilim insanlarını tanıtan Mehmet Tahir'in "Osmanlı Müellifleri" adlı üç ciltlik eseri hediye etti.

Daha sonra Ivanov'un düzenlediği "Üçüncü Milenyumda, Yükseköğretime Yönelik Zorluklar, Fırsatlar" başlıklı konferansa geçildi.

Kendisi de tarih ve siyaset bilimi profesörü olan Ivanov ve Saraç, değişen dünyada yükseköğretimde yaşanan gelişmelere ilişkin ne yapılması gerektiği ile ilgili düşüncelerini paylaşırken, katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

Konferansın tamamlanmasının ardından Ivanov ve Saraç, Türkiye'de eğitim gören Makedon öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Burak Altun