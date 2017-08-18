Malezya Devlet Üniversitesi’nde açılan yeni programların tanıtımı yapılacak

Al Tegdid Uluslararası Eğitim Hizmetleri Al Tegdid Uluslararası Eğitim Hizmetleri (IUR), Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada kurumun 2017-2018 eğitim yılı akademik programlarını 19 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenecek yemekli bir davet ile tanıtılacağı bildirildi.

Al Tegdid Uluslararası Eğitim Hizmetleri (IUR), ‘Malezya İslam Bilimleri Üniversitesi (USIM)’ ile IUR tarafından yapılan protokol ve antlaşma çerçevesinde ve Malezya Eğitim Bakanlığı’nın tanınırlığı ve akreditasyonu ile lisans, yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere farklı alanlarda yaptığı anlaşmalar ile dünyanın değişik eğitim kurumlarının akademik programlarını sunuyor. Lisans programları; İslami Araştırmalar, Sosyal Bilimler, Bilgisayar Mühendisliği, Medya ve İletişim, Siyasi ve İdari Bilimler alanında sunulurken, lisansüstü akademik programların başında ise; İşletme, Ekonomi, İslami Araştırmalar ve Bilgisayar Teknik Bilimleri gelmekte. Kuran ve Sünnet Araştırmaları, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, İletişim (Medya), TV ve Radyo Yayıncılığı Gazetecilik, Bilgisayar Teknik Bilimleri, İşletme Yönetimi alanlarında lisans seviyesinde öğrenci kabulü yapılacak. Öğrenciler, Kuran ve Sünnet Araştırmaları, Davet ve İslami Yönetim, Psikoloji, Felsefe, Hukuk / Mukayeseli Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve Kültürel Diplomasi, Bilgisayar Teknik Bilimleri, Siber Güvenlik, İşletme Yönetimi - MBA, İnsan Kaynakları, Ekonomi ve Muamelat Yönetimi ve İslami Finans - MIF alanlarında ise yüksek lisans yapabilecekler.

Kurumun doktora programlarında ise Kuran ve Sünnet Araştırmaları, Davet ve İslami Yönetim, Arap Dili Araştırmaları, Rehberlik, Felsefe, Siyasi Bilimler, Bilgisayar Teknik Bilimleri ve Teknoloji, Siber Güvenlik Yönetimi, İletişim (Medya), İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları, Ekonomi ve Muamelat Yönetimi konularında öğrenci kayıt ve kabulü gerçekleşecek.