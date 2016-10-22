Edinilen bilgiye göre Bahçecik Mahallesi’nde ikamet Mustafa Aslan ve İsmail Kılıç, koyunlarını otlatmak için sabah saatlerinde Bahçecik yaylasına saldı. Akraba oldukları öğrenilen Kılıç ve Aslan, aynı gün akşamüstü otlatmak için saldıkları mevkiye gittiklerinde koyunlarını bulamadı. Durumun Salihli İlçe Jandarma ekiplerin haber verilmesinin ardından, ekipler bölgede çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, diğer kayıp koyunların bulunması için başlattığı çalışmasını sürdürürken, kayıp koyunlardan 19’inin İsmail Kılıç’a, 105’nin ise Mustafa Aslan’a ait olduğu öğrenildi.

Öte yandan kayıp koyunların 26 tanesinin ise İzmir'in Ödemiş yamaçlarında bulunduğu ifade edilirken, kayıp 98 koyunun bulunması için çalışmalar devam ettiği ifade edildi.