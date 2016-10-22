Diğer
Kategoriler

Manisa'da 98 koyun kayboldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından yaylaya salınan koyunlardan 124’ünden sadece 26’sı bulunabildi.


22 Ekim 2016 17:28

Edinilen bilgiye göre Bahçecik Mahallesi’nde ikamet Mustafa Aslan ve İsmail Kılıç, koyunlarını otlatmak için sabah saatlerinde Bahçecik yaylasına saldı. Akraba oldukları öğrenilen Kılıç ve Aslan, aynı gün akşamüstü otlatmak için saldıkları mevkiye gittiklerinde koyunlarını bulamadı. Durumun Salihli İlçe Jandarma ekiplerin haber verilmesinin ardından, ekipler bölgede çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, diğer kayıp koyunların bulunması için başlattığı çalışmasını sürdürürken, kayıp koyunlardan 19’inin İsmail Kılıç’a, 105’nin ise Mustafa Aslan’a ait olduğu öğrenildi.

Öte yandan kayıp koyunların 26 tanesinin ise İzmir'in Ödemiş yamaçlarında bulunduğu ifade edilirken, kayıp 98 koyunun bulunması için çalışmalar devam ettiği ifade edildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!