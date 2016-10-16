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Manisa’da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün akşamüzeri kaybolan 4 yaşındaki kızı arama çalışmaları devam ediyor.

Manisada kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

16 Ekim 2016 11:16
Manisa’da kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Bilal-Suriye Kupal çiftinin 4 yaşındaki kızları Irmak Kupal, dün 15.00 sıralarında evlerinin önünden kayboldu. Çocuklarını bulamayan aile hemen polise haber verdi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarına jandarma ve AFAD ekipleri de destek verdi. Arama kurtarma köpekleriyle yapılan arama çalışmaları dün geceden itibaren aralıksız sürüyor.

AFAD ekipleri Havuç adlı köpekle beraber Menderes Mahallesi ve çevresinde bulunan park alanları, okul bahçelerinde yapılan aramalardan sonra Sarıkız Deresi, Alaşehir Höyüğü bölgesi, Kenan Evren Parkı çevresinde arama yaptı. Ekipler gece karanlığında sonuç alınamadığı için ara verdiği çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı. 

Nurettin Doğan

Etiketler: Alaşehir, kaybolan çocuk, manisa


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