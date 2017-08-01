Medyada yeni dönem: sanal gerçeklik

Yeni medyanın da artık boyutlarının giderek genişlediği günümüz dünyasında yalnızca sosyal medya, e-gazete ya da bloglar yeterli kalmıyor. Artık gerçeği sorguladığımız bir alan olan sanal gerçeklik kavramı da ortaya çıkıyor. İşte tam bu doğrultuda İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Deniz Yenğin öncülüğünde kurulan Virtual Reality (Sanal Gerçeklik) Laboratuvarı yeni medya alanında yeni bir soluk getiriyor.

Gerçeğe yeniden bakış

Hızla yaygınlaşan, üç boyutlu görüntü dünyasının sınırlarını zorlayan teknolojiler, medyaya yepyeni bir boyut kazandırıyor. Gerçeği sorguladığımız ve belki de gerçek kavramının soyutlaştıracak olan sanal gerçeklik artık hayatımızın her alanın yer alıyor.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ile bilgisayar çağında yepyeni bir dönem açıldı. Bu üç boyutlu teknolojiler ve 360 derecelik görüntü özelliğine sahip videolar, Amerikan yatırım şirketi Goldman Sachs’a göre, 2025 yılında 80 milyar dolarlık bir pazar oluşturacak. Yani bir süre sonra bu teknolojiden yararlanmayan neredeyse kalmayacak. Yeni teknolojinin hayatımızın her alanında büyük rol oynadığını dile getiren IAU Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Yenğin “Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi; kendini yenileyebilen, günümüzün en son teknolojilerini aldıkları eğitimlerle deneyimleyebilen, bu teknolojilere uygulama ve içerik üretebilen geleceğin yeni medya uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu hedefler doğrultusunda kurulan VRlab ile geleceğin dijital iletişim uzmanları gerçeğin sanal olarak temsilini sağlayan teknolojiler üretilecektir” dedi.

İlk çalışma eğitim fakültesi ile

Sanal gerçekliğin insanlara gelecekte pek çok alanda yardımcı olacağını da vurgulayan Doç. Dr. Yenğin, “VR gözlükler sayesinde insanların korkuların neler olduğu psikologlar tarafından anlaşılıp çözüme kavuşturulabilecek. İnsanlar pek çok eğlence aktivitesini bu sayede gerçekleştirebilecek ve en önemlisi eğitimde bu alan çok güzel bir şekilde değerlendirilebilecek” diye konuştu. Yenğin, İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ile yakın zamanda İAÜ Lise Yaz Okulu kapsamında öğrencilerle küçük bir deneme yaptıklarını belirtti. Aynı zamanda Çocuk Üniversitesi öğrencileri olan yaşları 5 ve 12 arasında değişen öğrencilere de sanal gerçeklik sınıfında gerçek mekanın dışında ne öğrenmesi gerekiyorsa o mekanla bir bağ oluşturarak eğitimlerin verileceğine değindi. Eğitim Fakültesi ve İletişim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ve Deniz Yenğin önderliğinde VRlab çalışmalarına giriş yaparak öğrencilere sanal dünyaya merhaba dedirtti. Bu iki alanın birbiriyle uzun süre çalışacağı projeleri ise çok yakın zamanda hayata geçecek. Üstelik sanal gerçek sınıfları Yeni Medya lisans ve yüksek lisans öğrencilerini de ağırlamaya hazırlanıyor

