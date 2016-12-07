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Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da kayıp

Euroleague Kadınlar A Grubu’nun 5. maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı CMB Cargo Uni Györ takımına 74-65 mağlup oldu. Bu sonuçla Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da grupta oynadığı 5 maçtan da sahadan mağlup ayrılmış oldu.


07 Aralık 2016 21:09

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan deplasman ekibi CMB Cargo Uni Györ, ilk periyotu bulduğu sayılarla 24-19 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ve çıktığı hücumlardan eli boş dönmeyen deplasman ekibi, devreye 45-36 önde girdi. Maçın 3. periyotu ise her iki takım açısından iyi geçmedi. Bu periyotta her iki takımda çok az sayı üretirken, bu periyotu da CMB Cargo Uni Györ, 60-45 önde tamamladı. Maçın son periyotunda ise ev sahibi ekip biraz toparlansa da maçı 74-65 CMB Cargo Uni Györ takımı kazandı. Bu sonuçla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da 5'de sıfır yapmış oldu.

Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Andrada Csender x, Svetlana Stoyanova x, Zoran Mitrovski x
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Marissa Coleman xx 14, Nevin Kristen Vatanser x 8, Gökçe Doğan x 2, Nilay Kartaltepe x 2, Yaren Uslular xx 5, Gintare Petronyte xxx 18, Tiffany Hayes xx 16
CMB Cargo Uni Györ: Brianna Kiesel xx 13, Cyesha Damian Gore x 10, Tatsiana Likhtarovich x 10, Zofia Hruscakova xxx 18, Anna Lakloth x 5, Zsofia Simon xx 15, Zsofia Varga x 3
1. Periyot: 19-24 (CMB Cargo Uni Györ lehine)
Devre: 36-45 (CMB Cargo Uni Györ lehine)
3. Periyot: 60-45 (CMB Cargo Uni Györ lehine)
5 Faul: Tiffany Hayes (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Zsofia Simon (CMB Cargo Uni Györ) 

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Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyespor


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