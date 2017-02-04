Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından çağrısı yapılan, Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür ve Dayanışma, Folklor, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (DOMDER), MEKSA Vakfı ve Sıfır Ayrımcılık Derneği ile işbirliği ile yürüttüğü Mezopotamya’nın Kayıp Halkı Domlar, Rehabilitasyon, Sosyalleşme ve İstihdam İçin Destek Merkezi Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, proje ortakları, kamu kurum temsilcileri, gönüllüler ve Domlar katıldı. Toplantı proje koordinatörü Filiz Kaya tarafından sunulan proje bilgilendirmesi ile başladı.

Proje bilgilendirme sonrasında projenin ortağı olan Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, projenin diğer ortağı olan Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı Diyarbakır Şube Müdürü Sertaç Işık konuşma yaptı. Proje yürütücüsü olan DOMDER Başkanı Mehmet Demir proje ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Toplantının son bölümünde ise Elmas Arus’un çekimlerini yaptığı ve Türkiye’deki Roman gruplarını anlatan Buçuk adlı belgesel izlendi.