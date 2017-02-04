Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kent haberleri
  •  » Mezopotamya’nın Kayıp Halkı Domlar projesinin açılış toplantısı yapıldı

Mezopotamya’nın Kayıp Halkı Domlar projesinin açılış toplantısı yapıldı

Mezopotamya’nın Kayıp Halkı Domlar, Rehabilitasyon, Sosyalleşme ve İstihdam İçin Destek Merkezi Projesi’nin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Mezopotamyanın Kayıp Halkı Domlar projesinin açılış toplantısı yapıldı

04 Şubat 2017 13:43

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından çağrısı yapılan, Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür ve Dayanışma, Folklor, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin (DOMDER), MEKSA Vakfı ve Sıfır Ayrımcılık Derneği ile işbirliği ile yürüttüğü Mezopotamya’nın Kayıp Halkı Domlar, Rehabilitasyon, Sosyalleşme ve İstihdam İçin Destek Merkezi Projesi’nin açılış toplantısı yapıldı. Bir otelde düzenlenen toplantıya, proje ortakları, kamu kurum temsilcileri, gönüllüler ve Domlar katıldı. Toplantı proje koordinatörü Filiz Kaya tarafından sunulan proje bilgilendirmesi ile başladı.

Proje bilgilendirme sonrasında projenin ortağı olan Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus, projenin diğer ortağı olan Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı Diyarbakır Şube Müdürü Sertaç Işık konuşma yaptı. Proje yürütücüsü olan DOMDER Başkanı Mehmet Demir proje ile ilgili görüşlerini paylaştı.
Toplantının son bölümünde ise Elmas Arus’un çekimlerini yaptığı ve Türkiye’deki Roman gruplarını anlatan Buçuk adlı belgesel izlendi.

Etiketler: Kayıp Halkı Domlar projesi, Mezopotamya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KENT HABERLERİ VİDEO GALERİ
KENT HABERLERİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!