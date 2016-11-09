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Milliler, şut çalıştı

A Milli Takım, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeri’nde cumartesi günü Kosova ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Milliler antrenman öncesi üzerinde, “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” tişörtüyle basın mensuplarına poz verdi.

Milliler, şut çalıştı

09 Kasım 2016 21:56

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda cumartesi günü Antalya’da Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına kamp yaptığı Belek Sentıdo Zeynep Golf&Spa Otel’in sahasında devam etti. Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle antrenmana katılmayan Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup, fizyoterapist gözetiminde kendisine uygulanan özel programla çalıştı.

Ay yıldızlılar antrenman öncesi üzerinde, “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” tişörtleri ile basın mensuplarına poz verdi. Terim, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst ile de bir süre sohbet etti.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına açık yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Karşılıklı pas, top kapma çalışmasından sonra ise sınırlı alanda çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Terim, oyunu sık sık durdurarak oyuncularını uyardı. Topun sürekli futbolcularında kalmasını isteyen Terim, her hızlı hücumunda olumlu sonuçlanması direktifini verdi. Kaybedilen her topun geri kazanılamaması halinde defansa yardım edilmesi noktasında oyuncularını uyaran Terim, basit top kaybı da istemedi. Taktik oyunun ardından milliler şut çalışması yaptı.

Ay-yıldızlılar antrenmanı rejenerasyon koşusu ile tamamladı. Millerin yarın 18.30’daki antrenmanı ise basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Etiketler: 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeri, A Milli Takım, kosova


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