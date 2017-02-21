Diğer
Kategoriler

Minik Irmak'ın babası, karısını ve kızını öldürdü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir hurdacı tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülen 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın babası, eşi ve 10 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Minik Irmakın babası, karısını ve kızını öldürdü

21 Şubat 2017 21:05
Minik Irmak’ın babası dehşet saçtı - Tıkla İzle

Olay, bugün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ikamet ettiği evde cinnet getiren Bilal Kupal, eline aldığı bıçakla önce eşi Suriye Kupal’ı (27) ardından 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal’ı bıçaklayarak öldürdü.

İntihara kalkıştı

Daha sonra bıçakla kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Minik Irmakın cesedini böyle çöpe atmış! Minik Irmak'ın cesedini böyle çöpe atmış!

Minik Irmakın ailesi o mahalleden taşındı Minik Irmak'ın ailesi o mahalleden taşındı

Minik Irmakın ailesine devlet sahip çıkacak Minik Irmak’ın ailesine devlet sahip çıkacak

Minik Irmakın cesedi bulundu Minik Irmak'ın cesedi bulundu

Etiketler: bıçaklama, Irmak Kupal, manisa, Suriye Kupal, taciz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!