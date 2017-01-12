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Mobilya atölyesinde silahlı kavga: 2 yaralı

Gaziantep’te bir mobilya atölyesinde çalışanlar arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Mobilya atölyesinde silahlı kavga: 2 yaralı

12 Ocak 2017 23:02

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde çalışan Aykut K. (31), ağabeyi Mesut K. ve aynı iş yerinde çalışan Mehmet A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Mehmet A. yanında bulunan pompalı tüfekle iş yeri içerisinde rastgele ateş açtı. Mesut K. ile kardeşi Aykut K. bacaklarına aldıkları saçmalarla yaralandı. Mehmet A. olayın ardından kaçarken, yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 11 el ateş edildiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bekir Şentürk


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