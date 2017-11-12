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Muş’tan Irak’a çadır gönderiliyor

Irak’ın Halepçe kenti yakınlarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılay malzeme göndermeye başladı.

Muştan Iraka çadır gönderiliyor

12 Kasım 2017 23:19
Muş’tan Irak’a çadır gönderiliyor - Tıkla İzle

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak’taki depremin ardından harekete geçti. Muş’un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak’a gönderilmek üzere ilk etapta bin adet çadır tırlara yüklenmeye başlandı.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak’taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, “Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları tırlara yüklemeye başladık. İlk etapta bin adet çadır göndereceğiz” dedi.

Nejdet Armağan - Uğur Ulu 

 

 

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