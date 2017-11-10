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Niğde’de 2 milyonluk ‘Hançer Operasyonu'

Niğde’de polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon olan satılması ve kullanılması yasak 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Niğdede 2 milyonluk Hançer Operasyonu

10 Kasım 2017 12:06

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından ‘Hançer’ adı verilen operasyonda 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda internet üzerinden satışı yapılan 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtildi. Ele geçirilen malzemeler Niğde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, emniyete gelerek Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’ndan operasyon hakkından bilgi alıp, operasyonda emeği geçen polisleri kutladı. 

Yasin Esen
 

 

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