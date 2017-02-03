Diğer
Kategoriler

Numan Kurtulmuş’tan CHP’ye tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, ‘OHAL altında referanduma gidildiği’ şeklindeki eleştirilere tepki göstererek, "1960 darbesinin, 1980 darbesinin o palet şakırtıları altında yapılan Anayasasından rahatsız olmuyorsun da milletin helal oylarıyla yapılacak bir Anayasa oylamasından niye rahatsızlık duyuyorsun?" dedi.

Numan Kurtulmuştan CHPye tepki

03 Şubat 2017 18:27

AK Parti Ordu İl Danışma Kurulu toplantısında partililere seslenen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nisan ayında yapılacak anayasa referandumu ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin neler getireceği konularını anlattı.

CHP’nin ‘OHAL altında referanduma gidilmemesi’ şeklindeki eleştirilerine tepki gösteren Kurtulmuş, "1961 Anayasası 27 Mayıs’ın gölgesi altında yapıldığı için, 1982 Anayasası 12 Eylül’ün palet şakırtıları altında yapıldığı için bu çevreler sivillerin Anayasa yapmasından rahatsızlık duyarlar. Şimdi diyorlar ki ’OHAL altında referandum olur mu?’ Ey CHP, 1960 darbesinin, 1980 darbesinin o palet şakırtıları altında yapılan Anayasasından rahatsız olmuyorsun da milletin helal oylarıyla yapılacak bir anayasa oylamasından niye rahatsızlık duyuyorsun?" diye konuştu.

"15 Temmuz gecesi Türkiye millet sayesinde uçurumun kenarından alınmış, Türkiye en kanlı darbeden kurtarılmıştır" diyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kaydetti:

"Böylesine hain bir saldırıyı durduran bu millet, Türkiye’yi en kanlı olağanüstü halden kurtarmış olan bu millet, tabii ki referanduma gider, ne istiyorsa onu yapar, neye karar verirse ona karar verir. Bu millet referandumda ne sonucu uygun görürse başımızın üstündedir. Ama aynı olgunluğu CHP’den de bekleriz. Şimdiden mazeret üretmeye başlıyorlar. Hiç mazeret üretmeyin. İnşallah Nisan ayının ortasında bu millet evet, evet, evet diyecektir."

AK Parti Ordu İl Danışma Kurulu toplantısına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver yılmaz, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve partililer katıldı.

(Metin Akyürek / İHA)

Etiketler: chp, Numan Kurtulmuş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!