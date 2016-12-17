Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » O Albaydan 'Bombalar nasıl sokuldu?' sorusuna çarpıcı yanıt

O Albaydan 'Bombalar nasıl sokuldu?' sorusuna çarpıcı yanıt

İzmir'deki Askeri Casusluk davasında tutuklu kalan Albay Coşkun Başbuğ, terör saldırıyla ilgili şok bir iddiada bulunarak, "'Bu bombalar ülkeye nasıl giriyor' diye milletimizin aklına bir soru gelebilir. Bu bombalar 2008-2010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın Kuzeyinden hem de elini kolunu sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu" dedi.

O Albaydan Bombalar nasıl sokuldu? sorusuna çarpıcı yanıt

17 Aralık 2016 13:55

İzmir'deki Askeri Casusluk davasında tutuklu kalan Albay Coşkun Başbuğ, Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından şok bir iddia ortaya attı. Coşkun, 'Bombalar Türkiye'ye nasıl sokuldu?' sorusuna çarpıcı bir yanıt vererek, bombalarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) parmağı olduğunu söyledi.
"Bu bombalar 2008-2010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın Kuzeyinden hem de elini kolunu sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu" diyen Coşkun Başbuğ, "Son zamanlardaki yapılan terör saldırıları Türkiye'nin ne kadar doğru yolda olduğunu, devletin arı kovanına, yıllardır kurulu tuzaklara ne kadar çomak soktuğuyla doğru orantılı saldırılar. Ben bu saldırıların yapılmasını yadırgamıyorum. Karşınızdaki güç alçak, karşınızdaki güç hain, karşınızdaki gücün hiç bir değer yargısı yok; çünkü karşıt gücün kurduğu oyun, yıllardır içteki hainlerle al gülüm ver gülüm güle oynaya sürdürdüğü tezgah yıkılıyor ve bundan daha önemlisi bu gözü dönmüş aşağılıklar bu oyunu kaybediyor. 'Bu bombalar ülkeye nasıl giriyor' diye milletimizin aklına bir soru gelebilir. Bu bombalar 2008-2010 ve sonrası yıllarda Habur Sınır Kapısından Irak'ın Kuzeyinden hem de elini kolunu sallaya sallaya FETÖ tarafından ülkeye sokuldu. O dönemde burada görev yapan jandarma, polis ve gümrük görevlileri el birliğiyle bu patlayıcıları şerefsiz FETÖ'den aldıkları talimat doğrultusunda ülkeye soktular ve bu patlayıcılar tüm yurda dağıldı" dedi.

"DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK patlattı"
Saldırılardaki amacın toplumu yıldırmak olduğu dikkat çeken Başbuğ, bilerek Kayseri'nin seçildiğini de anlattı. Başbuğ, şöyle devam etti: "Karşı bu saldırılarla bir yere varamayacığını herkesten iyi biliyor. Bu saldırılarda amaç toplumda korku ve kargaşa yaratmak, yılgınlık yaratmak, her alanda devlete kontrolü kaybettirmek, verebildiği kadar zarar verdirmek ve bu oyuna 'dur' diyen iktidarı yıpratmak. Hedef ve zamanlama tesadüf değil, seçme. Kayseri ilimiz diğer illerimizin olduğu gibi milliyetçi duruşuyla bilinen bir şehir. Bu şehirin bağrında ki şehirle bütünleşen komando birliklerimiz ise bu milletin gözbebeği askerler. Bu örgütbaşı da elbette ABD israil İngiltere'den aldığı emri uyguladı. Her gün yüzlerce araç (kamyon ve tır) Türkiye'den Irak'a Irak'tan da Türkiye ye giriş-çıkış yaptı ve bu araçlar ne götürüyor ne getiriyor hiç kontrol edilmedi hiç bir bir araç durdurulmadı. Bu konuda söyleyecek çok sözüm var. Şu an kullanılan bombalar büyük ihtimalle bu dönemde bu araçlarla ülkeye sokulan ve bu günler için saklanan patlayıcılar bu patlayıcılardan daha ne kadar var. Bu husus karanlık; yani bombaları DAEŞ getirdi, FETÖ soktu, PKK'da patlattı. Bu hususun acilen ortaya çıkarılması gerekir. Bu mücadelede de milletçe hepimize düşen önemli görevler var. Mücadele Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği topyekün olmalı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Ülkece bir olmalı dik durmalı ve hedefe doğru daha hızlı ve mein adımlarla yürümeliyiz. Çok kritik ve dar bir boğazdan geçiyoruz. Bu boğazdan bizi çıkaracak tek güç yaratanla birlikte birlik ve beraberliğimiz." 

Hakan Gözalan

Etiketler: albay, İzmir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç