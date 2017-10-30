Diğer
Kategoriler

O kötü görüntüler ortadan kalktı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet köyünde Seyyid Battal Gazi’nin silah arkadaşlarının bulunduğu tarihi bölgenin restorasyon alanındaki çirkin görüntüler ortadan kaldırıldı.

O kötü görüntüler ortadan kalktı

30 Ekim 2017 10:44


Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan bölgede görevli işçilerin tarihe saygısız bir şekilde mezar taşları üzerine gömlekleri ve bir kovayı asmaları, yemek yapmak için kullandıkları tüp ve mutfak eşyalarını bırakmaları büyük tepki toplamıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine yetkililer harekete geçerek restorasyon alanındaki kötü görüntünün ortadan kaldırılmasını sağladılar. Mezarların bulunduğu restorasyon alanı tepki toplayan malzemelerden temizlenirken, çevrede düzenleme çalışmaları da yapıldı. Temiz ve atıklardan arındırılan alan hak ettiği görüntüye kavuştu.

Bu arada yayınlanan haber üzerine Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da bölgeye giderek görevlilerle görüşüp uyarılarda bulundu. Kalın, ecdat mezarları konusunda daha hassas olunması, özel gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Etiketler: eskişehir, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç