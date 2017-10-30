O kötü görüntüler ortadan kalktı



Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan bölgede görevli işçilerin tarihe saygısız bir şekilde mezar taşları üzerine gömlekleri ve bir kovayı asmaları, yemek yapmak için kullandıkları tüp ve mutfak eşyalarını bırakmaları büyük tepki toplamıştı. İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine yetkililer harekete geçerek restorasyon alanındaki kötü görüntünün ortadan kaldırılmasını sağladılar. Mezarların bulunduğu restorasyon alanı tepki toplayan malzemelerden temizlenirken, çevrede düzenleme çalışmaları da yapıldı. Temiz ve atıklardan arındırılan alan hak ettiği görüntüye kavuştu.

Bu arada yayınlanan haber üzerine Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da bölgeye giderek görevlilerle görüşüp uyarılarda bulundu. Kalın, ecdat mezarları konusunda daha hassas olunması, özel gösterilmesi gerektiğini belirtti.