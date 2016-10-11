Diğer
Kategoriler

O soyguncu polis çıktı

İzmir’in Bornova ilçesinde, önce silahla bir aracı gasp eden ardından gasp için girdiği kuyumcuda çalışanlar direniş gösterince 2 çalışanı silah ile vuran şüpheli 12 saat geçmeden yakalandı. Şüphelinin 23 yıllık polis memuru olduğu ortaya çıktı.

O soyguncu polis çıktı

11 Ekim 2016 20:13
O soyguncu polis çıktı - Tıkla İzle

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Burak Resi Caddesi numara 111’de meydana geldi. Kuyumcuda müşteri olmadığı sırada işyerine giren siyah gözlüklü ve siyah bereli kimliği belirsiz şahıs, elindeki siyah poşeti çalışanlar Ümit Cengiz ve Yaşar Ünal’a uzatıp belinden çıkardığı tabancayı da çalışanlara doğrultarak ’Altın ve para ile doldur’ diye bağırdı. Soyguncuya karşı çıkan çalışanlar, alarm düğmesine basarken kimliği belirsiz şahıs çalışanlardan ilk önce Ümit Cengiz’i bacağından ve kasığından vurdu. Kuyumcudan kaçarken arkasından gelen Yaşar Ünal’ı fark eden soyguncu, kapıda Ünal’ı bacağından vurup hazırda bekleyen 35 NS 056 plakalı gri araçla kaçtı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Ümit Cengiz’i Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Yaşar Ünal’ı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Gasp Büro amirliği ekipleri tek tek kameraları inceleyip buldu. Şüphelinin soygunda kaçtığı aracın ise çalıntı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Şüphelinin aracı ile kaçtığı yönde Gasp Büro Amirliği ekipleri, tek tek kamera incelemesinde bulundu. Soygun girişiminin ardından 4 saat sonra, soyguncunun kaçtığı araç, olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki Stadyum Metro Durağı yakınındaki ara sokakta bulundu. Araç içerisinde yapılan parmak izi çalışmasında, polis ekipleri şaşırtıcı birisine rastladı. Şüphelinin 23 yıllık polis memuru Ö.Ç. olduğu belirlendi. Yapılan titiz çalışma sonrası, Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.Ç.’nin Bornova Ağaçlı Yol yakınlarındaki evinin civarında Ö.Ç.’yi buldu. Polisi gören şüpheli Ö.Ç., kaçmak istedi ancak yaşanan kovalamaca sonrası Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguna teşebbüs eden meslektaşları Ö.Ç.’yi, olaydan 12 saat geçmeden yakaladı.

Hem borçlarını kapatmak için hem de evlilik için soyguna kalkışmış

Gözaltına alınan Ö.Ç. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgu için Gasp Büro Amirliği’ne getirildi. 2013 yılında eşinden boşanan Ö.Ç.’nin 2 çocuğunun eski eşinde kaldığı kendisinin de aynı yıl İzmir’in Konak ilçesindeki bir polis merkezinde göreve başladığı öğrenildi. 23 yıllık polis memuru olan Ö.Ç.’nin iddiaya göre çeşitli bankalara 70 bin lira civarında borcu olduğu öğrenildi. Ö.Ç.’nin evlilik için nişanlısı ile önümüzdeki 22 Ekim günü için nikah tarihi aldıkları belirtildi. Polisteki ilk ifadesinde soygun girişimini borçlarını kapatmak için yaptığını söyleyen Ö.Ç.’nin aynı zamanda 12 gün sonra yapacağı düğün için de bu soygunu yaptığı ileri sürüldü.

Şüpheli polis memuru Ö.Ç.’nin ilk önce yaptığı araç gasbı ile ilgili de detaylar ortaya çıktı. Konak’taki bir Polis Merkezi’nde görev yapan Ö.Ç.’nin, mesai saati sonrası gün içinde soygunu yaptığı bölgede keşifler yaptığı belirlendi. Şüpheli Ö.Ç., ilk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi’nde, 35 NS 056 plakalı araca bindiği ve elindeki silahı göstererek araç sahibi M.A.’ya (30) ‘Ses çıkarmadan sür’ dediği öğrenildi. Bir süre sonra M.A.’nın cep telefonunu alan Ö.Ç., daha sonra araç sahibini araçtan indirdiği kendisi ise araç ile yola devam ettiği belirtildi. Aracı ve cep telefonu gasp edilen M.A. yaşadığı şoku atlatıp durumu yakındaki Çamdibi Polis Merkezi’ne giderek bildirdi. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede aracı gasp eden şahsı ararken yaklaşık bir buçuk saat sonra da kuyumcu soygunu teşebbüsü meydana geldiği belirtildi.

Soygun teşebbüsü kamerada

Öte yandan, şüpheli Ö.Ç.’nin kuyumcuda soygun için kullandığı tabancanın ise kendisine ait olmadığı öğrenildi. Şüphelinin kuyumcuda dehşet saçtığı anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Siyah gözlük ve siyah bere ile içeri giren Şüpheli Ö.Ç., elindeki poşeti çalışanlara uzatıyor ve silahını da doğrultarak çalışanlardan para ve altın doldurmalarını istiyor. Çalışanlar karşı çıkınca yaşanan itişmeden sonra Ö.Ç.’ çalışan Ümit Cengiz’i vurması görüntülere saniye saniye yansıyor. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ö.Ç’nin, yarın adliyeye sevkedileceği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu öğrenildi.

Etiketler: polis, soyguncu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!