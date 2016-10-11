Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Burak Resi Caddesi numara 111’de meydana geldi. Kuyumcuda müşteri olmadığı sırada işyerine giren siyah gözlüklü ve siyah bereli kimliği belirsiz şahıs, elindeki siyah poşeti çalışanlar Ümit Cengiz ve Yaşar Ünal’a uzatıp belinden çıkardığı tabancayı da çalışanlara doğrultarak ’Altın ve para ile doldur’ diye bağırdı. Soyguncuya karşı çıkan çalışanlar, alarm düğmesine basarken kimliği belirsiz şahıs çalışanlardan ilk önce Ümit Cengiz’i bacağından ve kasığından vurdu. Kuyumcudan kaçarken arkasından gelen Yaşar Ünal’ı fark eden soyguncu, kapıda Ünal’ı bacağından vurup hazırda bekleyen 35 NS 056 plakalı gri araçla kaçtı. Olayı gören çevredeki esnaflar durumu polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Ümit Cengiz’i Ege Üniversitesi Hastanesi’ne, Yaşar Ünal’ı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Gasp Büro amirliği ekipleri tek tek kameraları inceleyip buldu. Şüphelinin soygunda kaçtığı aracın ise çalıntı olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Şüphelinin aracı ile kaçtığı yönde Gasp Büro Amirliği ekipleri, tek tek kamera incelemesinde bulundu. Soygun girişiminin ardından 4 saat sonra, soyguncunun kaçtığı araç, olay yerine 2 kilometre uzaklıktaki Stadyum Metro Durağı yakınındaki ara sokakta bulundu. Araç içerisinde yapılan parmak izi çalışmasında, polis ekipleri şaşırtıcı birisine rastladı. Şüphelinin 23 yıllık polis memuru Ö.Ç. olduğu belirlendi. Yapılan titiz çalışma sonrası, Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.Ç.’nin Bornova Ağaçlı Yol yakınlarındaki evinin civarında Ö.Ç.’yi buldu. Polisi gören şüpheli Ö.Ç., kaçmak istedi ancak yaşanan kovalamaca sonrası Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguna teşebbüs eden meslektaşları Ö.Ç.’yi, olaydan 12 saat geçmeden yakaladı.

Hem borçlarını kapatmak için hem de evlilik için soyguna kalkışmış

Gözaltına alınan Ö.Ç. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgu için Gasp Büro Amirliği’ne getirildi. 2013 yılında eşinden boşanan Ö.Ç.’nin 2 çocuğunun eski eşinde kaldığı kendisinin de aynı yıl İzmir’in Konak ilçesindeki bir polis merkezinde göreve başladığı öğrenildi. 23 yıllık polis memuru olan Ö.Ç.’nin iddiaya göre çeşitli bankalara 70 bin lira civarında borcu olduğu öğrenildi. Ö.Ç.’nin evlilik için nişanlısı ile önümüzdeki 22 Ekim günü için nikah tarihi aldıkları belirtildi. Polisteki ilk ifadesinde soygun girişimini borçlarını kapatmak için yaptığını söyleyen Ö.Ç.’nin aynı zamanda 12 gün sonra yapacağı düğün için de bu soygunu yaptığı ileri sürüldü.

Şüpheli polis memuru Ö.Ç.’nin ilk önce yaptığı araç gasbı ile ilgili de detaylar ortaya çıktı. Konak’taki bir Polis Merkezi’nde görev yapan Ö.Ç.’nin, mesai saati sonrası gün içinde soygunu yaptığı bölgede keşifler yaptığı belirlendi. Şüpheli Ö.Ç., ilk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi’nde, 35 NS 056 plakalı araca bindiği ve elindeki silahı göstererek araç sahibi M.A.’ya (30) ‘Ses çıkarmadan sür’ dediği öğrenildi. Bir süre sonra M.A.’nın cep telefonunu alan Ö.Ç., daha sonra araç sahibini araçtan indirdiği kendisi ise araç ile yola devam ettiği belirtildi. Aracı ve cep telefonu gasp edilen M.A. yaşadığı şoku atlatıp durumu yakındaki Çamdibi Polis Merkezi’ne giderek bildirdi. İhbarın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede aracı gasp eden şahsı ararken yaklaşık bir buçuk saat sonra da kuyumcu soygunu teşebbüsü meydana geldiği belirtildi.

Soygun teşebbüsü kamerada

Öte yandan, şüpheli Ö.Ç.’nin kuyumcuda soygun için kullandığı tabancanın ise kendisine ait olmadığı öğrenildi. Şüphelinin kuyumcuda dehşet saçtığı anlar ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Siyah gözlük ve siyah bere ile içeri giren Şüpheli Ö.Ç., elindeki poşeti çalışanlara uzatıyor ve silahını da doğrultarak çalışanlardan para ve altın doldurmalarını istiyor. Çalışanlar karşı çıkınca yaşanan itişmeden sonra Ö.Ç.’ çalışan Ümit Cengiz’i vurması görüntülere saniye saniye yansıyor. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheli Ö.Ç’nin, yarın adliyeye sevkedileceği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğu öğrenildi.