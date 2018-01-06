Ocak ayında papatyalar açtı !

Ocak ayının ılık başlaması ile birlikte ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen papatyaların açması çiftçileri tedirgin etmeye başladı. Doğu bölgelerinde olumsuz kış şartları etkisini sürdürürken batı bölgelerinde görülen ılık hava bağlarda, bahçelerde papatyaların açmasına neden oldu. Sarıgöllü çiftçi İlhami Akçam (50), üzüm bağının içlerinde papatyaların açması ile bağının adeta papatya tarlasına dönüştüğünü belirterek, "Bildiğimiz papatyalar bahar aylarında açar. Oysa bu yıl ılıman bir kış geçirmekteyiz. Ocak ayında eskiden kar yağardı, soğuk olurdu ama 2018 yılının ilk günlerinde Sarıgöl ve çevresinde adeta bahar yaşanmakta. Bir yandan papatyalar açıyor, bir yandan da az da olsa yağmur yağmakta. Bizlerde şaşırdık. Bu durum biz çiftçilerde tedirginliğe neden oluyor" dedi.

"Bol yağmur bekliyoruz"

Sarıgöl ve çevresinde ocak ayında ılıman bir havanın yaşandığını kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Gerçekten iklimlerde bir değişme olduğu gözlenmekte. Ocak ayı denildiğinde şiddetli soğuk ve kar yağardı. Şimdi çiftçi olarak bizler yağmurların yağmasını beklemekteyiz. Sarıgöl Ovasını sulamakta olan Buldan ve Afşar barajlarında bile su seviyeleri çok düşük. Buldan Barajı damlama sisteme geçmek için son çalışmaları tamamlanmak üzere bu barajımız haziran ayında tamamen kapalı sisteme geçecek. Diğer Afşar barajımız da su seviyesi çok azaldı. Bu barajda da kapalı sisteme geçmek için çalışmalar başlatıldı. Dileğimiz kış ve bahar aylarında bol yağmur yağması ve barajların dolmasıdır" şeklinde konuştu.

Sarıgöl ve çevresinde ocak ayında papatyaların açması ile birlikte gençler tarlalardan papatya toplamaya başladı. Adeta yalancı baharın tadını çıkarmaya başlayan gençler bir yandan da papatyalardan fal tutmaya başladı.

Vehbi Sarıhan

