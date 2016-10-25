Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Boztepe Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla çene ekleminde kırık bulunan hastanın tedavisi yapıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ferhat Ayrancı, çene eklemindeki çift taraflı kırık vakalarıyla çok sık karşılaşılmadığını belirtti. Nadir karşılaşılan bu vakayla ilgili Ordu Üniversitesi bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla beraber bu tip vakaların büyük merkezlere sevk edilmesi ihtiyacının ortadan kalktığını belirten Ayrancı, yapılması planlanan operasyonlarla birlikte çene cerrahisi alanında Ordu Üniversitesini bölgenin merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Metin Akyürek