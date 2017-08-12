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Odun hırsızı fotokapana yakalandı

Muğla’da ormanlık alanda ster edilmiş halde bulunan odunları çalan şahıs fotokapana yakalandı.

Odun hırsızı fotokapana yakalandı

12 Ağustos 2017 09:25

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde yaban hayatının takibi amacıyla orman içlerine konulan fotokapanlar orman suçlarının takibinde de kullanılıyor. Bu anlamda Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında odun hırsızlığı yapan şahıs fotokapana yakalandı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, orman içlerine yerleştirilmiş halde bulunan fotokapanların yaban hayatının takibinin yanında değişik orman suçlarının tespitinde de kullanıldığını söyledi.

Muğla Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan fotokapana yakalana odun hırsızlığı olayıyla ilgili bir şahıs yakalandı. Gece minibüsü ile odunları çalarken fotokapana yakalanan ve Jandarma tarafından yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden odun hırsızı C.S hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Vural Efecik


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