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Okan Buruk: 'Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu'

Okan Buruk: 'Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu'
Okan Buruk: 'Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu belirtti. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Maçtan önce oyuncularıma bu maçın çok önemli olduğunu, Rizespor forması ile sahaya çıktığımız her maçın önemli olduğunu söyledim. Bugün de Türkiye kupasında turu geçmek, hem de resmi maçlardaki ilk galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Performanslarından dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bugün uzun süre kadroda olmayan oyuncular sahadaydı. Gerçekten ciddi bir şekilde oyun oynadılar. Oyunun genelinde top bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Zamanla istediklerimizi daha ileriye getirmek istiyoruz. Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu. Bu galibiyetleri de inşallah lige taşıyacağız.''  

Kubilay Ateş
 

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