Okan Buruk: 'Takımla birlikte hedeflerim devam ediyor'

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, ligde üst üste deplasmanda mücadele ettiklerini ama iyi oyun oynamalarına rağmen Beşiktaş ve Göztepe'ye karşı puansız geriye döndüklerini dile getirdi. Son vuruşları istedikleri gibi olmasa da rakip kaleye etkili gittiklerini ifade eden Buruk, "Çıkarken kaybettiğimiz toplar bize sıkıntı yaşattı. Göztepe deplasmanında yediğimiz goller çıkarken kaptırdığımız toplardan kaynaklandı. İyi oyun ama karşılığında puan olmayan maçların üzüntüsünü yaşıyoruz” diye konuştu.

Hafta sonu oynayacakları Başakşehir maçı için oyuncularının performanslarına güvendiğini ve galibiyet için çalıştıklarını vurgulayan Buruk, "Ne kadar iyi bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. İç sahada kendi seyircimizle birlikte oyuncularımın performansına güveniyorum. Geçmiş haftalardan bize artı sakat ve cezalıların geri dönmesi. Bu hafta cumartesi daha da artacağını düşünüyorum. Buradaki tutku, arzu, kazanma istediğimiz daha fazla olacak. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu olacak. İnşallah taraftarımız destek verirse onları mutlu edip kazanmak istiyoruz. Bu maç bizim adımıza kazanmamız gereken maçlardan biri. Başakşehir de hedefi için kazanmaya mecbur” şeklinde konuştu.

"Rizespor'a gelmekten pişmanlık duymadım"

Ligin devre arasına girmesine 6 maç kala iyi puanlar toparlamaları gerektiğini ve bunun için mücadele edeceklerini ifade eden Buruk, “Tabloya olumsuz bakmıyorum. Takıma ve oyunculara güveniyorum. Altı maçta en yüksek puanı toplamaya çalışacağız. Eksikleri yönetim ile doğru tespit edip oyuncuları kadromuza katacağız. Niyetimiz en doğru şekilde devre arasına girmek. Kulüp yapısına uygun, takıma direkt katkı verecek oyuncuları almaya çalışacağız. Buraya gelirken takıma inanarak geldim. İnancımdan gram kayıp yok. Aynı şekilde şehre, taraftara, takıma inanıyorum. Bizler iyi yerlere geleceğiz. Buraya gelmekten pişmanlık duymadım. Takımla birlikte hedeflerim devam ediyor. Süreç bazen olumlu bazen olumsuz olur. Konya ve Kayseri maçını 6 puan ile geçirsek farklı şeyler konuşabilirdik. Sonuca yaklaşan ama alamayan bir takımız. Sonucu tutmak bir sanat. Bunu biraz daha iyi yapmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

Medyaya yansıyan Volkan Demirel transferiyle ilgili iddiaları yalanlayan Buruk, “Volkan Demirel iyi bir kaleci. Sadece medyada yer alan bir haber. Milli kalecilere sahibiz. Şu anda öyle bir düşüncemiz yok” şeklinde konuştu.

Hasan Fehmi Demir