Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisinin ardından sahasında Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, kaçan gollerin moral bozukluğu yaşanıyor.

Bordo-mavili takımın bu sezon ligde oynadığı 21 maçın 20'sinde forma giyen Ogeniy Onazi, kazanmak için her şeyi yaptıklarını belirterek, "Oyunu kazanmak için sahada futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa her şeyi yaptık. Şans bizim tarafımızda değildi. Kaçan gollerini birinde çizgiyi geçebilseydik. Skor farkını yakalayabilirdik ama olmadı. Takım olarak iyi mücadele ediyoruz. İyi yoldayız ve gelecek hafta kazanmak için yine her şeyimizi ortaya koyacağız" dedi.

Gökmen Şahin