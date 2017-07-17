Diğer
Kategoriler

Oto faresi iş üstünde yakalandı

Adana'da lüks bir otomobilin camını kırıp içerisindeki güneş gözlüğü ve 145 lirayı çalan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Oto faresi iş üstünde yakalandı

17 Temmuz 2017 14:25

Edinilen bilgiye göre, araç camlarının kırılarak hırsızlık yapılması olaylarının artması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.

Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa Mahallesi'nde bir aracın camını kırıp içerisinden güneş gözlüğü ve 145 lira çalan şüphelinin Murat A. olduğu belirlendi. Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların içini gözetlediği belirlenen Murat A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda daha önce de bir bisiklet çaldığını itiraf eden Murat A.'nın, 8 hırsızlık dosyasından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Murat A., adliyeye sevk edildi. 

Nuri Pir - Serkan Çetinkaya

Etiketler: adana, oto faresi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!