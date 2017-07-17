Oto faresi iş üstünde yakalandı

Edinilen bilgiye göre, araç camlarının kırılarak hırsızlık yapılması olaylarının artması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kent genelinde çalışma başlattı.

Seyhan ilçesindeki Cemalpaşa Mahallesi'nde bir aracın camını kırıp içerisinden güneş gözlüğü ve 145 lira çalan şüphelinin Murat A. olduğu belirlendi. Hırsızlık olayı güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.

Bir alışveriş merkezinin otoparkında araçların içini gözetlediği belirlenen Murat A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda daha önce de bir bisiklet çaldığını itiraf eden Murat A.'nın, 8 hırsızlık dosyasından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Murat A., adliyeye sevk edildi.

Nuri Pir - Serkan Çetinkaya