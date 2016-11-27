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Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil virajı alamayarak yaklaşık 40 metreden denize uçtu. Kazada aracı kullanan 22 yaşındaki Hilal Ergül öldü , bayan yolcu ise ağır yaralı kurtuldu.

Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

27 Kasım 2016 07:16
Otomobil denize uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 02.00 sırlarında ileçeye 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi’nde meydana geldi. Marmaris’te bir marinada teknik eleman olarak görev yapan Hilal Ergül , tanıdığı Hülya Demirdöğen ile birlikte 2 gün önce aldığı 60 AL 457 plakalı otomobil ile Hisarönü mahallesine gitti. İddialara göre Ergül, otomobil ile keskin virajda direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıkarak yaklaşık 40 metreden denize uçtu. Kazayı gören yoldan geçen bir kişi Jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Kaza yerine gelen Jandarma yolu trafiğe kapattı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na bağlı hücum bot askerleri denizden müdahale ederek sağlık ekipleri ile birlikte sürücü Hilal Ergül’ün cansız bedenini ve ön yolcu koltuğunda bulunan yaralı Hülya Demirdöğen'i(28) araçtan çıkardı. Sürücünün cesedi özel cenaze aracı ile alınarak Marmaris Devlet Hastanesi Morgu’na ardından incelenmek üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Hülya Demirdöğen Marmaris Devlet Hastanesi tedavi altına alındı.

Hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla bir saat süren çalışma sonrası denizden çıkartılarak araç otoparkına götürüldü.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Hilal Ergül'ün kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Bir gün toprak beni de bağrına basacak" yazılı mesaj paylaşması dikkat çekti. 

Vural Efecik


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