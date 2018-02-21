Otomobil tarlaya uçtu: 6 yaralı |Bursa haberleri

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Yenişehir ilçesine seyir halinde olan İdris B. idaresindeki 25 EL 978 plakalı özel otomobil, Yenişehir’e bağlı Çayırlı mevkiinde kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarparak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile yanında bulunan 19 yaşındaki Suat B., 20 yaşındaki Mithat B., 62 yaşındaki Mehmet Nuri B., 23 yaşındaki Yusuf İslam G. ve 28 yaşındaki Şaban Ç. yaralandı. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Salih Bakıcı

