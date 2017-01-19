Kaza, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 25. Cadde'deki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İkinci Sanayi Sitesinden Bakırlı kavşağı istikametine seyir halinde olan Hüseyin Uruk (34), idaresindeki 45 KA 3270 plakalı otomobil, kapalı olan bariyerlere çarptıktan sonra geçide girdikten sonra Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle savrularak, uyarı levhasına çarpan otomobilin sürücüsü 34 yaşındaki Uruk, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Uruk, sağlık ekiplerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre duran yolcu treni yoluna devam etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Medeni Topaloğlu