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Oya Unustası kimdir? Diriliş'in yeni oyuncusu kimdir?

Oya Unustası kimdir? Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine toplayan Oya Unustası hakkında meraklı arayış devam ediyor. İşte Oya Unustası kimdir sorusunun yanıtı..

Oya Unustası kimdir? Dirilişin yeni oyuncusu kimdir?

09 Mayıs 2018 14:05

Diriliş Ertuğrul ekibine katılan Oya Unustası hakkında merak edilen bilgileri derledik. İşte Oya Unustası kaç yaşındadır? Eğitimi nedir? nereli? sorularının yanıtları...

Oya Unustası kimdir?

1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen İzmir,Buca’lıdır. Anne tarafı büyükleri Selanik göçmeni, baba tarafı büyükleri ise Bulgaristan göçmenidir. İki ablası, bir abisi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Flüt Bölümü'nden mezun oldu. Ayla Algan’dan oyunculuk ve sahne sanatları dersleri aldı. 173 cm boyunda ve 50 kilo ağırlığında olan Oya Unustası, sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Murat Yıldırım’ın üstlendiği 2013 yılında Rüveyda Öksüz’ün birinci olduğu Mıss Turkey güzellik yarışmasında ilk 20’ye giren finalistlerden olmuştur.

Oya Unustası (Nergis) rolünü canlandırdığı “Beyaz Karanfil” adlı dizide Kenan Çoban (Zülfü), Hakan Boyav, Ali Sürmeli (Osman), Okan Turan, Çağlar Ertuğrul (Başar) ve Chloe Loughnan (Berrak) rol almıştır.

Kalbim Ege’de Kaldı dizisinde de Zeliş rolüyle ekrana geldi.

 

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