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ÖZET İZLE: Kayserispor 3-1 Gençlerbirliği Maç Özeti Golleri İzle|Kayseri Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 29.hafta karşılaşmasında Kayserispor Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayserispor Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti? Kayserispor Gençlerbirliği maçı geniş özeti ve golleri izle...

ÖZET İZLE: Kayserispor 3-1 Gençlerbirliği Maç Özeti Golleri İzle|Kayseri Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

15 Nisan 2018 15:12

Kayserispor, Süper Lig’in 29. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği’ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. 

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Maçtan dakikalar

23. dakikada Uğur’un ortasında Sessenyong’un kafa vuruşunda ceza sahası içinde Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Deniz Türüç’ün düşürülmesi ile Kayserispor serbest vuruş kazandı.

28. dakikada Atila’nın sert şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu Boldrin tamamladı. Kaleci Hopf’un müdahalesine rağmen yan hakem Aleks Taşçıoğlu’nun orta yuvarlağa koşması sonrasında orta hakem Fırat Aydınus golü verdi. 1-0

44. dakikada Kayserispor kontratağa çıktı. Boldrin’in ara pasında topla buluşan Amorim farkı ikiye çıkardı. 2-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Kayserispor: Lung xx, Lopez xx, Kana Biyik xx, Kucher xxx, Atila Turan xx, Sapunaru, Badji xx, Deniz Türüç xxx, Boldrin xxx, Amorim xxx, Gyan xxx

Yedekler: Vedat, Levent, Espinoza, Şamil, Umut, Kravets, Erdal Öztürk, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gençlerbirliği: Hopf x, Uğur Çiftçi xx, Palitsevich xx, Zeki Yavru x, Diallo xx, Alper Uludağ x, Pogba xx, Manu x, Luccas Claro xx, Sessegnon xx, Deniz Yılmaz x

Yedekler: Taha, Scekic, Murat, Serdar, Skuletic, İlker, Aydın, Khalili, Rahmetullah, Mehmet

Teknik Direktör: Ümit Özat

Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Palitseviç (Gençlerbirliği)

Goller: Boldrin (dk. 28), Amorim (dk. 44) (Kayserispor)  

Alparslan Ötüken
 

 

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