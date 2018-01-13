Diğer
Kategoriler

Panelvan takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Panelvan takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

13 Ocak 2018 13:30
Panelvan takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, kaza, Elbistan-Nurhak Karayolu Özcanlı Mahallesi civarında meydana geldi.
Aziz Reçber (45) yönetimindeki 06 BZ 0017 plakalı panelvan, Elbistan istikametine seyir halinde iken bir anda direksiyon hakimiyeti kaybolunca takla atarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 13 yaşındaki Yusuf Reçber’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Aziz Reçber ile Başak Reçber (21) ve Furkan Reçber (15) ise ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yaralılardan Başak Reçber, belindeki kırıklar nedeniyle Kahramanmaraş’a sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden Yusuf Reçber’in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Murat Sürücü

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç