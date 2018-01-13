Panelvan takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Elbistan-Nurhak Karayolu Özcanlı Mahallesi civarında meydana geldi.

Aziz Reçber (45) yönetimindeki 06 BZ 0017 plakalı panelvan, Elbistan istikametine seyir halinde iken bir anda direksiyon hakimiyeti kaybolunca takla atarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan 13 yaşındaki Yusuf Reçber’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Aziz Reçber ile Başak Reçber (21) ve Furkan Reçber (15) ise ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yaralılardan Başak Reçber, belindeki kırıklar nedeniyle Kahramanmaraş’a sevk edilirken, kazada hayatını kaybeden Yusuf Reçber’in cenazesi ise Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Sürücü