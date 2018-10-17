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Papaz Brunson'ın görev yaptığı kilise satıldı

Papaz Brunson'ın görev yaptığı kilise satıldı
Papaz Brunson'ın görev yaptığı kilise satıldı

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan ABD’li Papaz Brunson ülkesine dönerken, pastörlük yaptığı kilise de 270 bin dolara satılarak el değiştirdi.

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson, tahliye edildiği 12 Ekim'de ülkesi ABD'ye döndü. Brunson'ın gitmesinin ardından görev yaptığı Alsancak'taki Diriliş Kilisesi de satıldı. Kiralık olarak kullanılan kilise binasını, kilise cemaatine yakın olan Elif Doğan ve Semra Çetin aldı. Doğan ve Çetin'in yaklaşık bir yıldır binayı satın alma girişiminde bulunduğu ve binayı Papaz Brunson'ın 12 Ekim'deki duruşması öncesi satın aldıkları öğrenildi.

Kilise olarak hizmete devam edecek 

Diriliş Kilisesi Derneği eski Başkanı Handan Yılmaz tarafından kilise amacıyla yıllar önce kiralanan binanın 270 bin dolara satın alındığı öğrenilirken, anlaşmanın dolar üzerinden, ödemenin ise Türk Lirası ile yapıldığı belirtildi. Öte yandan 20 yıldır kilise olarak hizmet veren iki katlı 90 metrekarelik binanın kilise olarak kullanılmasına devam edileceği belirtildi.
 

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