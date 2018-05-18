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Paris Hilton ve Mustafa Sandal, aynı podyumda

Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, podyumda ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile bir araya gelecek. 10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Paris Hilton’a Mustafa Sandal bir şarkı ile eşlik edecek.

Paris Hilton ve Mustafa Sandal, aynı podyumda

18 Mayıs 2018 15:45

The Land of Legends’ta özel olarak kurulacak podyumda Türkiye’nin ünlü mankenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30 farklı ülkeden gelecek yaklaşık beş bin kişinin karşısında şarkısını seslendirecek olan Mustafa Sandal’ın özellikle Rusya’da önemli bir hayran kitlesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Moskova’nın en ünlü sahnesi olan Crocus City Hall’da bir konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.  

Etiketler: mustafa sandal, paris hilton

 

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