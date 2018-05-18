Paris Hilton ve Mustafa Sandal, aynı podyumda

The Land of Legends’ta özel olarak kurulacak podyumda Türkiye’nin ünlü mankenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30 farklı ülkeden gelecek yaklaşık beş bin kişinin karşısında şarkısını seslendirecek olan Mustafa Sandal’ın özellikle Rusya’da önemli bir hayran kitlesi bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Moskova’nın en ünlü sahnesi olan Crocus City Hall’da bir konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.