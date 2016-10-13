TSK’dan yapılan açıklamada, “34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı tarafından 11 Ekim tarihinde Hakkari/Şemdinli kırsalında icra edilen 'Durak-1 Operasyonu' kapsamında arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde naylona sarılı 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği ve 4 adet dolu AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 20 kg gübre, bir kalıp yoğrulmuş C4 patlayıcı, 12 adet elektrikli fünye ve 8 pilli batarya bloğu, EYP yapımında kullanılan malzeme ve çok değişik miktarda, değişik cins ve uzunlukta kablo, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan toplam 514 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan toplam 8 bin 905 kilogram kaçak çay, kasasında kaçak çay ve sigaraların bulunduğu 6 kamyon ve 1 transit araç, bol miktarda yaşam ve temizlik malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

İran sınırına 800 metre mesafede barınak, akaryakıt depolama tankeri ve tanker içindeki yakıtı Soğuksu köyüne aktaran 3 bin 800 metre uzunluğunda alternatifli boru hattı bulunarak kullanılamaz duruma getirildiği bildirilen açıklamada, “Bölgedeki operasyonlarda büyük kayıplar veren BTÖ’nün alınan önlemler ile ekonomik yönden de sıkıntı içerisine girdiği, yeterli kaynak sağlamak maksadıyla sigara, çay ve akaryakıt başta olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerine yöneldiği izlenmektedir. Yapılan başarılı operasyonlarda BTÖ’nün bölgeden sağladığı kaçakçılık gelirlerine de büyük bir darbe vurulmuştur. Operasyonlar kapsamında 25 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Abdullah Sarıca

