Polis aracına çarpan otomobil alev alev yandı

Kaza, Kennedy Caddesinden Eminönü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil yolundan Eminönü istikametine giden 34 TU 2312 plakalı otomobil sürücüsü Levent Y. tansiyonunun düşmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden polis aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etsiyle yaklaşık 100 metre savrulan aracın motor kısmında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alev alev yanan araca müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay sonunda polis ekipleri kazayı yara almadan atlatan sürücü Levent Y.’yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.

Ufuk Kıvık

