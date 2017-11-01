Polis, intiharın eşiğinden son anda aldı

Telefonda il başkanı olduğunu ve kendisine iş bulacağı sözünü verdiğini söyleyerek gencin yanına yaklaşan komiser yardımcısı, tek hamleyle genci çatının içine almayı başardı.

Olay bugün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iş bulamadığını söyleyip 6 katlı binanın çatısına çıkan genç ayaklarını sarkıtıp il başkanı gelmeden aşağı inmeyeceğini söyledi. Polisler çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri gencin atlaması ihtimaline karşı kaldırıma şişme branda serdi.

Çatıya çıkan ekibin başında bulunan Şelale Polis Karakol Amiri Komiser Yardımcısı Seyfettin Arıkan, uzun süre direnen ve kimsenin kendisine iş vermediğini, Manavgat il başkanı gelmeden kesinlikle bulunduğu yerden ayrılmayacağını ve atlayacağını söyleyen gence, ‘başkan seninle görüşmek istiyor’ diyerek elindeki telefonu verdi. Arıkan, bir anda belinden kavrarken diğer polisler de gencin üzerine atlayarak bulunduğu yerden aldı.

Polisler tarafından binadan indirilerek ambulansa alınan 17 yaşındaki Ş.M.G'nin psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.