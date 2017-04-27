Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca |Adana haberleri

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi sulama kanalı kenarında meydana gelen olayda, bir kişi '155 Polis İmdat' hattını arayarak "Az önce iki kişi gelip iş yerime silahla ateş edip 01 HA 176 plakalı otomobile binerek kaçtılar" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine haber merkezi plakayı ve otomobilin cinsini anons ederek ekipleri uyardı.

Bir süre sonra Ali Hocalı Mahallesi kanal kenarında otomobili gören Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anonsla diğer ekiplere bildirdi. En yakın ekip harekete geçerek otomobilin peşine düştü. Otomobil sürücüsü polisin ihtarına rağmen durmadı. Polis ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Polis kısa sürede otomobili durdurup zanlıları araçtan indirdi. İsimlerinin A.B. ve C.K. olduğu öğrenilen zanlıların otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız bir pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar bir iş yerine silahla ateş edildiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya



