Diğer
Kategoriler

Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca |Adana haberleri

Adana'da bir iş yerini kurşunlayıp otomobil ile kaçan 2 şüpheli, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Saldırganlar ile polis arasındaki kovalamaca anbean görüntülendi.

Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca |Adana haberleri

27 Nisan 2017 09:51
Polisle silahlı saldırganlar arasında nefes kesen kovalamaca - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi sulama kanalı kenarında meydana gelen olayda, bir kişi '155 Polis İmdat' hattını arayarak "Az önce iki kişi gelip iş yerime silahla ateş edip 01 HA 176 plakalı otomobile binerek kaçtılar" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine haber merkezi plakayı ve otomobilin cinsini anons ederek ekipleri uyardı.

Bir süre sonra Ali Hocalı Mahallesi kanal kenarında otomobili gören Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri anonsla diğer ekiplere bildirdi. En yakın ekip harekete geçerek otomobilin peşine düştü. Otomobil sürücüsü polisin ihtarına rağmen durmadı. Polis ile zanlılar arasında kovalamaca yaşandı. Polis kısa sürede otomobili durdurup zanlıları araçtan indirdi. İsimlerinin A.B. ve C.K. olduğu öğrenilen zanlıların otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız bir pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar bir iş yerine silahla ateş edildiği yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya 

 

Etiketler: adana


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (1)

  • mustafa : 27 Nisan 2017, Perşembe 13:24
    00
    ne salakça bir durum, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar, ya sonra ne oldu.. bu adamlar sonra gitti kendilerini ihbar eden adamı vurdular yada tekrar kafasına çöküp biraz önce alamadıklarını sonuna kadar aldılar.. emniyet böyle mi güvenlik sağlıyor. kişi veya kişiler silah kullandığı zaman nasıl serbest bırakılır. daha ne tür bir delil lazım size..
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!