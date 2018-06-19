Polonya Senegal canlı izle | TRT 1 Canlı yayın

Polonya Senegal TRT 1 canlı izle! 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün oynanancak maçlar ile devam edecek. Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Polonya ve Senegal kozlarını paylaşacak. Her iki takımda grubun ilk maçını kazanaraak hem Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak, hem de moral depolamak istiyor. Bu önemli mücadeleyi izlemek için haberimizdeki TRT canlı izleme linkinden faydalanabilirsiniz....

Polonya Senegal saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası H Grubu mücadelesinde Polonya - Senegal ile karşılaşıyor. Bu önemli mücadele saat 18:00'de TRT 1 ve TRT 4K ekranlarından naklen yayınlanacak

İki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

Polonya, tarihinde sekizinci kez, ancak 2006'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. En son 1986'da gruplardan çıkmayı başaran Polonya, son iki katılımında (2002 ve 2006) gruplardan çıkamadı.

Senegal tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na katılıyor. İlk katılımları olan 2002 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Senegal, Türkiye'ye mağlup olup turnuvadan elenmişti.

Dünya Kupası'nda 19 Haziran'ın programı;

Kolombiya - Japonya (15.00) TRT 1

Polonya - Senegal (18.00) TRT1

Rusya - Mısır (21.00) TRT 1

DÜNYA KUPASI MAÇLARINI 4K NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Dünya Kupası maçları, TRT 1, TRT 4K ve TRT Spor kanallarında ekrana gelecek. Peki 4K nasıl izleyebilirsiniz?

Yayınları izleyebilmeniz için gerekenler;

– 4K Ultra HD çözünürlüğünde bir televizyon

– En az 4K 50p yayın destekleyen dahili uydu alıcı ya da harici decoder (30p dahili video alıcıya sahip 4K TV’ler yayını alamayacaklar)

– Dijital uydu alıcınızın arkadasındaki anten girişini, doğrudan dahili uydu alıcısı olan Ultra HD TV’nizin uydu girişine takması yeterli.

– En son olarak televizyonunuzun dahili uydu alıcısına TRT 4K frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. Yapmanız gereken ayar:

Sembol Oranı: 15000

Frekans: 12123 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

TRT 4K platform olarak, Turkcell TV Plus 100. kanal, Digiturk 399. kanal ve Tivibu üzerinde bulunuyor. Bu platformlardan kolayca Dünya Kupası maçlarını takip edebilirsiniz.