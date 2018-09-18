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Putin 'şanssızlık' olarak yorumladı

Putin 'şanssızlık' olarak yorumladı
Putin 'şanssızlık' olarak yorumladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus savaş uçağının Suriye savunma sistemi tarafından düşürülmesini, “Şanssızlık” olarak yorumladı.

Gece saatlerinde Fransız fırkateyninden fırlatılan füzelerle Lazkiye vurulmuş, Suriye hava savunma sistemleri kazara bölgenin yakınından geçen bir Rus uçağını vurarak 15 askerin ölmesine sebep olmuştu. Olayla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Trajik ve bir şanssızlık zinciri olarak gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rus uçağının İsrail tarafından vurulduğu iddialarına da yanıt veren Putin, “Rus uçağını İsrail vurmadı” diye konuştu. Ayrıca Suriye'de yeni önlemler alınması konusuna değinen Putin, “Önlemlerimiz Suriye'deki Rus askerlerini korumaya yönelik” ifadesini kullandı.  

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