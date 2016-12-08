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Rakip Yunan devi Panathinaikos

THY Euroleague’in 11. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın Yunanistan deplasmanında Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek.

Rakip Yunan devi Panathinaikos

08 Aralık 2016 11:06

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’in 11. haftasında yarın TSİ 21.00’de Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods ile karşı karşıya gelecek. Ligde 10 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar 3 galibiyetle 15. sırada yer alırken, Panathinaikos ise 5 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

İSTATİSTİKLER

Euroleague’de Galatasaray Odeabank, 81.6 sayı, 31.2 ribaund ve 19.5 asist ortalamasıyla ile mücadele ederken, Panathinaikos ise 78.5 sayı, 33.9 ribaund ve 15.7 asist ortalamasıyla oynuyor. Sarı-kırmızılıları 10.8 sayı, 5.6 asist ortalamalarıyla oynanan Sinan Güler sırtlarken, Yunan ekibinde ise Nick Calathes 13.0 sayı, 6.9 asist ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Panathinaikos’un, Yunanistan Ligi’nde geride kalan 9 hafta 1 mağlubiyeti bulunuyor. Tek yenilgisini Olympiakos’a karşı alan Panathinaikos, ligde averajla ikinci sırada yer alıyor.

Oğuzhan Ort

Etiketler: Euroleague, galatasaray, galatasaray odeanbanak


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