Diğer
Kategoriler

Ruhani: 'Anlaşma, İran için zaferdir'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmayı baltalamayı başaramadığını ifade ederek, anlaşmanın İran için zafer olduğunu söyledi.

Ruhani: Anlaşma, İran için zaferdir

14 Ocak 2018 11:40

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran’la yapılan nükleer anlaşmayı son kez uzatma kararı almış ve anlaşmayı imzalayan Avrupa ülkelerine anlaşmadaki düzenleme yapması için ültimatom verdiğini açıklamıştı. Trump’ın kararı İran tarafından tepki ile karşılandı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran’ın imzaladığı nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız olduğunu, anlaşmanın İran için “uzun süreli bir zafer” olduğunu dile getirdi. Ruhani, devlet televizyonundan canlı olarak yayınlanan konuşmasında, “ABD yönetimi nükleer anlaşmayı baltalamakta başarısız oldu. Trump, sürekli devam eden müdahalelere rağmen anlaşmayı baltalamayı başaramadı. Anlaşma, İran için uzun süreli bir zaferdir” dedi. 

Etiketler: ABD, hasan ruhani, ruhani

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç