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Rusya’da helikopter düştü: 6 ölü

Rusya’nın Habarovsk şehrinde eğitim uçuşu yapan Vostok Havayoluna ait Mi-8 helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Rusyada helikopter düştü: 6 ölü

11 Nisan 2018 10:09

Rusya'nın Habarovsk şehrinde henüz bilinmeyen sebeplerle düşen helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Habarovsk’ın Antennaya Caddesi arazisine düşen helikopterin enkazının araştırıldığı kaydedildi. Resmi açıklamada helikopterin sert iniş yaptığı aktarılarak, "Vostok Havayolunun helikopteri olan Mi-8, arazide sert bir iniş yaptı. Helikopterde ön bilgilere göre 6 kişi vardı. Helikopter düşüşünün ardından yakınlarında bulunan yapılar zarar görmedi” ifadeleri yer aldı. 

Kazanın nedeni araştırılıyor.  

Şehriyar İmanbeyli

 

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