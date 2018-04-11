Rusya’da helikopter düştü: 6 ölü

Rusya'nın Habarovsk şehrinde henüz bilinmeyen sebeplerle düşen helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Habarovsk’ın Antennaya Caddesi arazisine düşen helikopterin enkazının araştırıldığı kaydedildi. Resmi açıklamada helikopterin sert iniş yaptığı aktarılarak, "Vostok Havayolunun helikopteri olan Mi-8, arazide sert bir iniş yaptı. Helikopterde ön bilgilere göre 6 kişi vardı. Helikopter düşüşünün ardından yakınlarında bulunan yapılar zarar görmedi” ifadeleri yer aldı.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

Şehriyar İmanbeyli