Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 54 DS 640 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erenler ilçesi D-100 Karayolu üzerinde kontrolden çıktı. Taklalar atan panelvan yolun hemen kenarındaki bir fabrika kapısına çarparak durabildi. Kazada yan yatan araç içinde bulunan sürücü M.K., N.K., ve 9 yaşındaki A.K. yaralandı. Durumu gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Remzi Şimşek