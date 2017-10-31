Şaphane Kaymakamı görevinden ayrıldı

Düzenlenen törenle ilçeye veda eden Kaymakam Bayraktar, "7 aylık görev sürem içerisinde hizmetlerin sunumunda ve özellikle köylerimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda katkı ve desteklerinden dolayı kamu kurumlarımızın yöneticilerine ve personellerine, Belediye Başkanı Rasim Daşhan'a ve personeline, siyasi parti temsilcilerimize, il genel meclisi üyelerimize, köy ve mahalle muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen törende Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, kısa sürede yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Bayraktar'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Yunus Daşdemir