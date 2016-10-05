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Şekerpare istedi, sadaka kutusunu çaldı

İstanbul Bahçelievler’de bir pastaneye gelen hırsız, 2 kilo şekerpare siparişi verip, siparişin hazırlandığı sırada sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın sadaka kutusunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şekerpare istedi, sadaka kutusunu çaldı

05 Ekim 2016 10:11
Şekerpare istedi, sadaka kutusunu çaldı - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler’in Siyavuşpaşa Mahallesi’nde bulunan Çilek Sokak’taki bir pastanede meydana geldi. Pastaneye gelen hırsız, tezgahtara 2 kilo şekerpare tatlısı sipariş etti. Pastanenin kalabalık olmasını fırsat bilen şahıs, çalışanların dikkatinden kaçarak, siparişinin hazırlandığı sırada kasanın olduğu bölümde bulunan sadaka kutusunu gömleğiyle tişörtünün arasına saklayıp kayıplara karıştı.

“BİR KERE DAHA BAŞIMIZA GELMİŞTİ"

Hırsızlığın nasıl gerçekleştiğini anlatan pastane çalışanlarından Turan Esentepe, “Pazar günüydü, yoğundu burası. Gözlük takmış, içeri girmiş. Arkadaşlar çalışıyordu burada. Kamerada görüldüğü gibi almış, gitmiş paraları” dedi.

Sadaka kutularının ilk defa çalınmadığını belirten Esentepe, “Daha önce bir kere başımıza gelmişti. Artık bir önlem almak zorundayız. Sadaka kutusunu çalmışlardı yine” ifadelerini kullandı. Esentepe, sadaka kutusunda tahmini olarak 150-200 TL olduğunu belirterek, “O anda içeride 4 kişi vardık. 2 kişi önde, 2 kişi arkada çalışıyordu; ama fark edemedik. Sonradan fark ettik ama iş işten geçti. Hırsız o anda tezgahtar arkadaşımızdan 2 kilo şekerpare istemiş. Şekerpareler hazırlanırken, kendisi de usta herhalde bu işlerde, sadaka kutusunu gömleğinin altına koyup gitmiş. Biz yine sadaka kutusu koyacağız” şeklinde konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gözlük taktığı görülen hırsız, elinde telefonuyla pastaneye giriyor. Pastaneye girdikten hemen sonra telefonu kulağına götüren hırsız, dikkat çekmemek adına telefonla konuştuğu izlenimini veriyor. Hırsız, pastane kalabalık olduğu için sıra bekliyor. Sıra kendisine geldiğinde tezgahtar ile konuşmaya başlayan hırsız, şekerpare tatlısı sipariş ediyor. Tezgahtarın siparişini hazırladığı sırada kasanın bulunduğu bölümde duran sadaka kutusunu alan hırsız, kutuyu gömleğiyle tişörtünün arasına saklayarak olay yerinden ayrılıyor.

Öte yandan, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


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