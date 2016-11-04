Dün gece saatlerinde HDP’li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte toplam 12 milletvekili gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan milletvekilleri sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Gözaltına alınan HDP’li milletvekillerinden Ziya Pir, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pir, bugüne kadar kendisine ulaşmış davet, dava, tebligat olmadığını iddia ederek, “Gece geldiler, zorla evden çıkarıp götürdüler, kendileri bana karşı kötü davranmamış olabilirler. Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı muhtemeldir, İdris Baluken’i tutuklamışlar, burada şu an İmam Taşçıer benim gibi serbest bırakılıyor ama biz her şeye rağmen moralimiz iyi. Bundan sonra daha kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Selahattin Demirtaş ile dün geceden beri beraberdik. Biz aynı saatlerde alındık, aynı yere getirildik, konuşabildik. İfadeler bitti, son dört arkadaşımız mahkemeye sevk edildi. Selahattin Demirtaş’ın soruşturmasına ara verildi. Biraz sonra karar verilir diye düşünüyorum. İnşallah benim durumumda verilen bir karar çıkar” dedi.

Aydın Yorat

DİYARBAKIR