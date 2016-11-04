Diğer
Kategoriler

Serbest bırakılan Pir’den ilk açıklama

Dün akşam HDP’li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılan Ziya Pir, kendisine yönelik şu ana kadar herhangi bir tebligatın yapılmadığını söyledi.

Serbest bırakılan Pirden ilk açıklama

04 Kasım 2016 16:42
Serbest bırakılan Pir’den ilk açıklama - Tıkla İzle

Dün gece saatlerinde HDP’li milletvekillerine yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile birlikte toplam 12 milletvekili gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan milletvekilleri sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Gözaltına alınan HDP’li milletvekillerinden Ziya Pir, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. 

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pir, bugüne kadar kendisine ulaşmış davet, dava, tebligat olmadığını iddia ederek, “Gece geldiler, zorla evden çıkarıp götürdüler, kendileri bana karşı kötü davranmamış olabilirler. Arkadaşlarımızın büyük bir kısmı muhtemeldir, İdris Baluken’i tutuklamışlar, burada şu an İmam Taşçıer benim gibi serbest bırakılıyor ama biz her şeye rağmen moralimiz iyi. Bundan sonra daha kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Selahattin Demirtaş ile dün geceden beri beraberdik. Biz aynı saatlerde alındık, aynı yere getirildik, konuşabildik. İfadeler bitti, son dört arkadaşımız mahkemeye sevk edildi. Selahattin Demirtaş’ın soruşturmasına ara verildi. Biraz sonra karar verilir diye düşünüyorum. İnşallah benim durumumda verilen bir karar çıkar” dedi. 

Aydın Yorat
DİYARBAKIR 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!