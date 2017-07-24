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Silopi’de gazetecilik ve basın konulu seminer

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi İlçe Temsilciliği 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilik ve basın konulu seminer düzenledi.

Silopide gazetecilik ve basın konulu seminer

24 Temmuz 2017 13:12


TÜGVA Silopi Temsilciği tarafından Silopi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gazetecilik ve basın konulu seminer ilçede görevli basın mensupları tarafından verildi. Seminere katılan kız öğrenciler gazetecilik hakkında merak ettikleri soruları yöneltti. Seminer soru cevap şeklinde yaklaşık bir saat sürdü. TÜGVA Silopi İlçe Temsilciği Medya İletişim Koordinatörü İlknur Varçin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kız öğrencilere yönelik böyle bir seminer düzenlediklerini söyledi. Varçin, “Kız öğrencilerimiz için güzel bir seminer oldu. Kızlarımız kafalarına takılan tüm soruları gazetecilerden alma fırsatı buldu. Bu konuda bize destek sunan gazeteci Mehmet Selim Yalçın’a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca başta Silopi’de görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutluyorum” dedi. 

Melih Yiğit


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