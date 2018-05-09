Diğer
Kategoriler

Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Şırnak’ın Kumçatı beldesinde girdikleri Risor Deresi’nde kaybolan ve bölgede çobanlık yapan 14-15 yaşlarındaki iki çocuktan Agit Güler’in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklardan Mehmet Zeyrek’in bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şırnakta dere taştı! Kahreden haber geldi

09 Mayıs 2018 13:59

Ayrıntılar geliyor...

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç